Scommesse Europa League, il pronostico di Arsenal-Sporting Lisbona

Delle due squadre inglesi rimaste in lizza per vincere l'Europa League una dovrà impegnarsi a fondo per riuscire a raggiungere i quarti di finale del torneo. All'Emirates Stadium il match di ritorno tra l'Arsenal e lo Sporting Lisbona riparte dal 2-2 dei primi 90 minuti.

I "Gunners" in Portogallo dopo essere riusciti a passare in vantaggio grazie a un gol di Saliba si sono fatti sorprendere per ben due volte, al 34' Inacio ha riportato il risultato in parità e poi Paulinho al 55' ha siglato la rete del momentaneo 2-1. Un autogol di Morita al 62' ha fissato il punteggio sul 2-2 finale.

"Gunners" favoriti ma...

La squadra allenata da Arteta nelle prime 17 gare interne ufficiali disputate in questa stagione ha fatto registrare la bellezza di 14 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Con un ruolino di marcia del genere i "Gunners" non possono far altro che partire con i favori del pronostico, il segno 1 paga mediamente 1.35 mentre la doppia chance X2 si gioca a circa 3.30.

Per gli inglesi lo Sporting resta comunque un avversario da non sottovalutare, l'undici di Lisbona nelle precedenti 5 trasferte disputate ha sempre vinto subendo soltanto 2 reti in totale. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per 1.95.