Il Nottingham Forest di Freuler sfida il Newcastle, quote e pronostico

Il Nottingham Forest di Remo Freuler inaugura il weekend di Premier League (28ª giornata) ospitando il Newcastle quinto in classifica . I Magpies di Eddie Howe sono tornati a vincere dopo 5 giornate di digiuno (2-1 al Wolverhampton) intorrempendo con l'occasione una striscia di otto Under 2,5 di fila.

Newcastle-Nottingham Forest, fai il tuo pronostico

Cluster di risultati: ecco il consiglio

Il Forest ha ottenuto solo 2 punti nelle ultime 5 giornate mettendo ancora a rischio la sua posizione in classifica, che nella parte bassa è davvero cortissima. In casa Freuler e compagni hanno costruito gran parte delle loro "fortune": al City Ground la neopromossa ha conquistato infatti 20 dei 26 punti totali.

Di contro tuttavia c'è un Newcastle che vuole ritrovare il successo anche in trasferta (un ko e tre pareggi nelle ultime 4), facendo leva sulla miglior difesa della Premier League. Da ricordare che nelle 25 partite fin qui giocate solo City e Liverpool, sia all'andata che al ritorno, hanno segnato più di un gol alla squadra di Eddie Howe.

Per le quote il Newcastle parte decisamente favorito, il segno 2 finale vale circa 1.70. Sarà vittoria di misura per gli ospiti? Il cluster 0-1/0-2/1-2 si gioca a 2.75 e proprio il primo di questi risultati, lo 0-1, non si è ancora mai visto con i bianconeri in campo.

Una statistica in chiusura. Sia Nottingham Forest che Newcastle hanno centrato 16 volte l'Under 2,5 in questo campionato. Il 17° della serie è un'ipotesi offerta a 1.75.