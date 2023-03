Scommesse Serie A, ecco le statistiche di Inter-Fiorentina

Archiviata la sosta per i turni di qualificazione ad Euro 2024 la serie A riprende il suo cammino con diverse sfide dove i tre punti in palio sono di fondamentale importanza. Una di queste è sicuramente Inter - Fiorentina visto che i nerazzurri sono impegnati a conquistare uno dei tre posti Champions rimanenti ed i viola ad inseguire un piazzamento che, a prescindere da come finirà l’avventura in Conference League di quest’anno, garantirebbe la partecipazione ad una delle due altre competizioni europee l’anno prossimo.

Fai ora i tuoi pronostici!

Le statistiche delle due squadre in campo

Sulla carta, e anche per le quote, l’Inter parte con i favori del pronostico ma è obbligatorio sottolineare come il rendimento recente della formazione di Inzaghi non sia per niente brillante: una vittoria e tre sconfitte nelle ultime quattro giornate non rappresentano certo un curriculum di cui andare fieri. Esattamente opposto lo “score” recente della Fiorentina che viene da quattro vittorie consecutive. Un dato statistico che… stuzzica riguarda i segni “X”: l’Inter ne ha fin qui soltanto 2 all’attivo ma ha chiuso ben 14 volte la prima frazione di gioco in parità mentre la Fiorentina ha pareggiato 7 volte ma è andata 10 volte al riposo con il risultato ancora in equilibrio.