Pronostico Milan-Empoli, le statistiche e le quote del match

Entusiasmo alle stelle in casa Milan . La compagine rossonera grazie al successo ottenuto al " Maradona " di Napoli è volata al terzo posto in classifica con 51 punti. La squadra allenata da Stefano Pioli ora proverà a concedere il "bis" davanti al proprio pubblico. Il " Diavolo " al " Meazza " con 28 gol all'attivo e 17 al passivo ha fatto già registrare 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

L'Empoli, prossimo avversario dei rossoneri, è reduce dal successo interno contro il Lecce (1-0), un risultato che ha messo la parola fine a una serie di 4 sconfitte consecutive. I toscani però nelle 14 trasferte fin qui disputate non hanno di certo messo in mostra un gran feeling con il successo, l'undici di Paolo Zanetti lontano dal "Castellani" ha vinto soltanto contro l'Inter e il Bologna.

Fai ora I tuoi pronostici!

Impegno difficile per i toscani

Per le quote il segno 1 del Milan non sembra in discussione. La vittoria dei rossoneri paga mediamente 1.40 mentre la doppia chance X2 è proposta a circa 2.85. Rafael Leao (due le reti messe a segno dal portoghese contro il Napoli) e compagni al Meazza viaggiano a una media di 2,15 reti realizzate a partita. La "combo" che lega l'1 all'Over 1,5 vale 1.60 ma alla stessa quota si può provare anche il più generico Multigol Casa 2-4.