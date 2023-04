Pronostico Sudtirol-Genoa, per le quote è sfida da Under e No Goal

Dopo il Frosinone capolista al Sudtirol di Bisoli tocca il Genoa di Gilardino . Al Druso di Bolzano si affrontano la quarta e la seconda in classifica di Serie B , partita tra due squadre che hanno nella difesa il punto di forza: il feeling con gli esiti No Goal e Under 2,5 è inevitabilmente alto.

Sudtirol-Genoa, fai il tuo pronostico

Genoa favorito ma la quota del segno 2 è alta

Le quote fanno eco alle statistiche: l'Under 2,5 è quotato a 1.50 contro il 2.45 previsto per l'Over mentre il Goal vale 2.15 a fronte dell'1.60 per il No Goal. C'è da dire anche che il Sudtirol è rimasta l'unica formazione in cadetteria a non aver ancora centrato la somma gol maggiore di 4.

Il Genoa da nove giornate a questa parte non subisce gol nel primo tempo e l'ultima sconfitta in campionato dei liguri risale alla 23ª giornata, 0-2 a Parma.

Il Sudtirol in casa ha perso solo tre volte, ecco perchè la quota del segno 2 è piuttosto alta: 2.05. Occhio alla voglia degli altoatesini di tornare al gol dopo tre turni di digiuno: l'Over 0,5 Casa è bancato a 1.58.