Juventus-Lecce, ecco il pronostico e le quote del match

La Juventus in campionato non riesce più a vincere, solo un punto conquistato nelle precedenti 4 giornate di Serie A . La squadra allenata da Massimiliano Allegri prima di pareggiare per 1-1 con il Bologna aveva sempre perso nelle precedenti tre sfide contro Napoli (1-0), Sassuolo (1-0) e Lazio (2-1).

La "Vecchia Signora" ora proverà a rialzare la testa all'Allianz Stadium, a Torino giunge un Lecce che grazie al successo ottenuto contro l'Udinese è riuscito ad aumentare a 4 punti la distanza dal Verona quart'ultimo.

La compagine giallorossa in trasferta con 11 reti all'attivo e 18 al passivo è riuscita a rimanere imbattuta soltanto in 7 match su 16.

Fai ora i tuoi pronostici!

Due esiti da provare, scopri il pronostico

Il segno 1, almeno sulla carta, non sembra in discussione. Il successo di Dusan Vlahovic e compagni è in lavagna mediamente a 1.60 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 2.35. I bianconeri nelle precedenti 4 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico non sono mai riusciti a segnare più di un gol, l'Over 1,5 Casa in controtendenza è proposto a circa 1.85 mentre la "combo" 1+Under 3,5 vale 2.05.