Juve-Milan per la Champions: analisi e pronostico di Pengwin

Juve, la penalizzazione complica tutto

Alle 20.45 di domani si gioca Juve-Milan, sfida che mette in palio tre punti fondamentali per un posto in Champions League. La notizia dell’ufficialità della penalizzazione della Juve è arrivata poco prima della gara contro l’Empoli, poi persa 4-1. Con i 10 punti tolti Allegri si trova in settima posizione con 59 punti a 2 giornate dal termine. La squadra bianconera ha offerto una prestazione davvero sottotono al Castellani e ora, se vuole provare il miracolo per agganciare la Champions, non può permettersi di sbagliare questa gara contro il Milan.

Milan: l'aiuto arriva "extra campo"

Il Milan ha vinto a valanga contro la Samp nell’ultimo turno, rifilando 5 reti ai blucerchiati e lasciandosi alle spalle l’eliminazione dalla Champions contro l’Inter. La squadra rossonera ha sfruttato, inconsciamente, la penalizzazione della Juve, e ora a due giornate dal termine ha il destino nelle sue mani per quanto riguarda la qualificazione in Champions. Il gruppo di Pioli andrà a Torino con la consapevolezza che 3 punti blinderebbero il quarto posto e sicuramente metterà in campo tanta intensità.

Come dichiarato anche da Allegri più volte, non è stato facile gestire una stagione con la consapevolezza che da un momento all’altro la squadra potesse essere penalizzata. Notevole il contraccolpo psicologico, la squadra potrebbe anche aver smesso di credere al quarto posto. Contro un Milan ritrovato si può optare per la doppia chance X2 a quota 1.61.

Inter-Atalanta, i nerazzurri vogliono blindare la Champions

Vincendo questa partita l’Inter può sigillare l’approdo tra le prime 4. Il gruppo di Gasperini va avanti tra alti e bassi ma proverà il tutto per tutto in queste ultime 2 gare. Per questa sfida il consiglio è l’esito Goal, con l’Inter che dovrebbe perforare una difesa atalantina non irreprensibile. Allo stesso tempo, però, i nerazzurri potrebbero patire le fatiche dovute agli impegni ravvicinati.

Fiorentina-Roma: testa all'Europa

Alle ore 18 di oggi la sfida tra Fiorentina e Roma, ormai entrambe focalizzate sulle loro finali europee.

La Fiorentina arriva a questa sfida dopo la delusione di mercoledì, avendo perso all’Olimpico la finale di Coppa Italia contro l’Inter. La squadra gigliata ormai non ha più nulla da chiedere alla stagione e Italiano potrebbe effettuare altre rotazioni in vista della finale di Conference.

Roma che può ancora sperare in un posto in Champions, ma l’incombenza della finale di Europa League di questa settimana fa presagire un ampio turnover in casa giallorossa.

Per queste motivazioni andiamo su un Over 8.5 corner, le due squadre dovrebbero comunque sfidarsi a viso aperto.

