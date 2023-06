Serie A, le statistiche e le quote di Empoli-Lazio

Ultimo impegno stagionale per Empoli e Lazio che chiudono il campionato con una sfida che ha poco ormai da aggiungere ad eventuali traguardi da raggiungere. I toscani sono salvi da un po’ di giornate mentre i biancocelesti, secondi, sono già qualificati alla prossima Champions League e, magari, possono giocare solo per essere sicuri di chiudere occupando la piazza d’onore.

Porte violate al 90'

L’Empoli viene da cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi), un po’ meglio del rendimento recente di Immobile e compagni che propongono tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Per le quote la formazione di Sarri merita un pizzico di fiducia in più ma, a prescindere dall’1X2, può essere utile evidenziare i sei esiti “Goal” di fila collezionati dall’Empoli nelle ultime sei esibizioni.