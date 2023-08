L'Atletico Madrid di Simeone ospita il Granada, ecco il pronostico

Il primo lungo weekend di Liga si chiude stasera con la sfida Atletico Madrid-Granada. I Colchoneros, terzi con un punto in meno del Real la scorsa stagione, ospitano la squadra che ha vinto l'ultima edizione del campionato cadetto iberico, tornando così in massima serie dopo un solo anno di Purgatorio.

Atletico super favorito per i bookie

Tenere il passo di Barcellona e Real non è mai facile, per questo l'Atletico vuole fare suoi i primi tre punti del campionato. I Colchoneros hanno ben figurato nei test estivi, in cui hanno raggiunto l'apice battendo 2-1 il Manchester City di Haaland. Poi, i pareggi contro Siviglia (1-1) e Real Sociedad (0-0).

Il Granada dell'esperto Callejon ha perso 1-0 contro l'Almeria l'ultimo match senza posta in palio della preseason, una sorta di sfida salvezza anticipata. Difficile pensare che la neopromossa riesca a fare punti contro un avversario che dal centrocampo in su fa davvero paura con interpreti come De Paul, Carrasco, Depay e Griezmann.

L’1 al 90’ vale 1.30, l’1 primo tempo si può invece trovare a 1.80 e può essere una buona opzione come pronostico.