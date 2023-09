Italia-Ucraina, che giocare? Donnarumma, quanto vale il riscatto su rigore

L'Italia di Spalletti torna in campo per le qualificazioni a Euro 2024 a soli tre giorni di distanza dal match pareggiato 1-1 contro la Macedonia del Nord. Per gli Azzurri è il quarto impegno nel girone C, con tre punti si perfezionerebbe l'aggancio in classifica ai danni degli odierni avversari: l'Ucraina di Rebrov.