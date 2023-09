Scommesse Juve-Lazio, cosa giocare: Chiesa e Rabiot in quota

Siamo solo a inizio stagione ma una sfida come Juventus-Lazio è già utile per tirar giù i primi bilanci in chiave Scudetto e Champions. La squadra di Sarri vincendo a casa del Napoli ha spazzato via gran parte delle perplessità destate dai primi 180 minuti mentre la Juve si presenta al primo crocevia importante della stagione con un buon bottino: 7 punti in classifica .

Unisciti al Canale Telegram di Gollo Predictor

Precedenti, statistiche e pronostico

Dando priorità alle statistiche si nota come l'inizio di campionato della Juve sia stato caratterizzato dal Multigol 2-3, quindi sempre o due o tre reti in partita a prescindere dall'esito finale.

Esito finale che, con la Vecchia Signora in campo, non è mai stato favorevole alla squadra impegnata in casa.

La Lazio come detto ha sbancato il Maradona ma nella scorsa stagione è caduta allo Stadium sia in Coppa Italia che in campionato senza segnare neanche un gol.

Sulle lavagne dei principali bookmaker la Juve è in netto vantaggio per la vittoria finale, l'1 vale 1.90 mentre il 2 quadruplica la posta. Ci sta immaginare la Juve imbattuta al termine di un match con almeno due gol totali. Tradotto, 1X più Over 1,5. Stuzzica anche il Goal in presenza di due "cannibali" come Vlahovic e Immobile. A proposito di loro...