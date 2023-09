Pronostici Serie A, il poker di consigli di Tuttosport per 10.50

Appena il tempo di archiviare la quinta giornata e la Serie A è già pronta per tornare in campo. Si parte domani sera con il confronto tra la Juventus e il Lecce per poi proseguire tra mercoledì e giovedì con tante altre partite interessanti. Ecco un " poker " di pronostici che regalano un moltiplicatore pari a circa 10.50 .

Pronostico Juventus-Lecce (domani ore 20:45)

La squadra di Massimiliano Allegri dopo aver perso per 4-2 sul campo del Sassuolo si appresta a ricevere l'imbattuto Lecce di Roberto D'Aversa.

I giallorossi in questo avvio di stagione hanno sempre fatto registrare il segno X in trasferta, al "2-2" di Firenze ha fatto seguito l'1-1 di Monza. Per i salentini uscire imbattuti dall'Allianz Stadium non sarà di certo un'impresa semplice, l'ultima vittoria del Lecce a Torino risale al lontano 2004. Il segno 1 è offerto a 1.55 mentre il Multigol Casa 2-4 paga 1.75.

Pronostico Napoli-Udinese (mercoledì ore 20:45)

Il Napoli Campione d'Italia in carica ha bisogno dei tre punti per mettersi alle spalle un periodo piuttosto complesso. La squadra di Rudi Garcia dopo aver centrato il successo contro Frosinone (3-1) e Sassuolo (2-0) ha prima perso con la Lazio al "Maradona" (2-1) e poi ha fatto registrare la "X" sia a Marassi con il Genoa (2-2) che al Dall'Ara con il Bologna (0-0).

L'Udinese, prossimo avversario dei partenopei, si trova in terz'ultima posizione con soltanto 3 punti conquistati (3 pareggi e 2 sconfitte) nelle sfide con Salernitana (1-1), Frosinone (0-0) e Cagliari (0-0).

Fattore campo determinante? Il segno 1 paga 1.40 mentre l'1 primo tempo moltiplica la posta per 1.85.

Pronostico Lazio-Torino (mercoledì ore 20:45)

Allo stadio Olimpico una Lazio che in questo avvio di campionato è riuscita a totalizzare soltanto 4 punti ospita un Torino che è sempre rimasto imbattuto nelle precedenti tre giornate del torneo. La compagine biancoceleste in casa parte leggermente favorita (il segno 1 paga 2.05) ma dovrà impegnarsi a dovere per riuscire a trafiggere una difesa che ha incassato soltanto un gol negli ultimi tre incontri disputati. Da provare la "combo" 1X+Multigol 1-4 a 1.57.

Pronostico Frosinone-Fiorentina (giovedì ore 18:30)

Per quanto visto in questo avvio di stagione Frosinone-Fiorentina potrebbe risultare la partita più divertente di questo turno infrasettimanale. L'undici allenato da Eusebio Di Francesco nelle tre partite disputate in casa contro Napoli (ko per 3-1), Atalanta (vittoria per 2-1) e Sassuolo (successo per 4-2) ha sempre fatto registrare la "combo" Goal+Over 2,5.

La "Viola" di Vincenzo Italiano invece nel bene (due vittorie) o nel male (un pareggio e una sconfitta) prima di vincere soltanto per 2-0 ad Udine aveva regalato sempre l'Over 3,5 nelle prime 4 gare del torneo.

Allo "Stirpe" l'accoppiata Goal+Over 2,5 si gioca mediamente a 2.05.

Ricapitolando: partite e pronostici

Juventus-Lecce: Multigol Casa 2-4, quota 1.75

Napoli-Udinese: 1 primo tempo, quota 1.86

Lazio-Torino: 1X+Multigol 1-4, quota 1.57

Frosinone-Fiorentina: Goal+Over 2,5, quota 2.05