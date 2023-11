Pronostico Frosinone-Empoli, Soulé sesto sigillo o Kaio? Le quote

Nel primo dei due posticipi di Serie A il Frosinone di Di Francesco ospita l’ Empoli di Andreazzoli , reduce dalla brusca frenata contro l’Atalanta. Uno stop nei risultati ma la statistica individua un elemento di continuità con le gare precedenti. I toscani, infatti, hanno fatto registrare il 10° esito No Goal consecutivo. Come “risponde” il Frosinone da questo punto di vista? Cinque gare giocate allo Stirpe e altrettanti “ Goal ”.

In lavagna sono favoriti i laziali

Se si dà un rapido sguardo alla lavagna ci si rende subito conto di come le quote propendano per l’opzione “Segnano entrambe Sì” poco sopra quota 1.60. Da ricordare che il Frosinone è sceso in campo giovedì sera contro il Torino, superando il turno in Coppa Italia al termine dei tempi supplementari: il morale è ok, la fatica però potrebbe farsi sentire.

Più riposato invece l’Empoli che questo esame non può davvero steccarlo. Un esito da tenere d’occhio è la combo 1X+Multigol 2-5 a quota 1.68 su Cplay, 1.67 su Snai e 1.65 su Sisal. Un’opzione che abbraccia anche un eventuale risultato di 1-1, proposto a 6.50.