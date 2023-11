Locatelli, gol al Cagliari regalo di rinnovo? Quanto paga primo marcatore

Juve, altro No Goal? Occhio alla combo

La Juve sta ribadendo un concetto espresso più volte nel passato con Allegri: l'elogio del pragmatismo è fotografato dai 6 No Goal+Under 2,5 consecutivi. Dopo il tracollo col Sassuolo il vento è cambiato e la Juve non ha più fatto segnare i suoi avversari. Anche allo Stadium almeno una porta resterà inviolata? Su Cplay il No Goal si può giocare a 1.69, su Bwin l'offerta è pari a 1.66 mentre su Planetwin è di 1.67.



Per i bookmaker la Juve è super favorita, al segno 1 bianconero si può abbinare l'opzione Multigol 2-4. La quota prevista per questo tipo di opzione è pari a 2.05 volte la posta.

Marcatori Juve-Cagliari, la quota di Locatelli

Dopo aver deciso Milan-Juventus, Manuel Locatelli vuole altri gol decisivi per la sua Juventus. Il centrocampista ha appena rinnovato con la Juve fino al 2028 e non ci sarebbe modo migliore di un gol per festeggiare il prolungamento con la Signora. Contro il Cagliari non ci sarà lo squalificato Rabiot, Loca certamente sì e un suo gol rende circa 6 volte la posta. Quota ottima, da farci un pensierino. E se fosse primo marcatore? Si sale a 14...