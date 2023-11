Il calcio al centro delle scommesse italiane: web e legalità, gli elementi chiave

Cosa è cambiato in questo periodo? Il calcio, si sa, è sempre stato lo sport più amato dagli italiani, seguito in tv come anche allo stadio, e importante per l’indotto economico che gira intorno alla sua industria, dalle sponsorizzazioni al merchandising. Senza dubbio, soprattutto a partire dal 2020 in poi, si sono affermate - numeri ufficiali alla mano - le piattaforme per le scommesse a distanza, che hanno alimentato e trainato la crescita del settore grazie a un’offerta che può essere parificata a quella delle agenzie terrestri.

Sovrabbondanza di offerta e comparazione dei migliori siti di scommesse

Come vedremo in seguito, la scelta di un sito scommesse affidabile e totalmente sicuro non è semplicissima, e richiede attenzione e un po’ di infarinatura rispetto a questo settore. L’offerta, tuttavia, è così ricca e aggiornata che - come per anche altri settori - hanno iniziato a trovare spazio nel web anche le piattaforme di comparazione e recensione dei siti di scommesse legali online.

All’interno di questi portali gli utenti che sono interessati ad aprire un conto scommesse per piazzare puntate sui match di calcio e di altri sport possono trovare numerose informazioni. Prima di tutto, i portali seri - come ad esempio Affidabile.org - si concentrano soltanto sull’offerta autorizzata e legale; oltre a questo vengono pubblicate delle tabelle dei concessionari vecchi e nuovi, in cui sono valutati parametri come i bonus, il palinsesto, l’offerta live e da mobile, i metodi e le tempistiche di pagamento.

Chi cerca una piattaforma particolarmente settorializzata rispetto alle scommesse sul calcio ha anche modo di visualizzare delle top list dei migliori siti presenti sul mercato, catalogati per tipologie di eventi, ad esempio campionati di serie A, coppe internazionali, leghe europee, competizioni mondiali, e così via. Spesso a fare la differenza è la varietà di quote presenti per singolo mercato, ma anche la funzionalità delle app, alcune delle quali sono interamente dedicate al calcio.

I comparatori, dunque, anche nel campo del betting, si rivelano un prezioso strumento alleato degli utenti, fermo restando che il concetto di responsabilità nel gioco è sempre alla base di un rapporto sano con le scommesse.

Dalle origini agli ultimi scandali

Le scommesse sul calcio hanno origini lontane: già nel 1946 nacque il Totocalcio - che ora è approdato anche online - e nel 1950 le schedine vincenti divennero quelle note a tutti, con il famoso “13” da azzeccare indovinando la sequenza di 1, x o 2. Dopo la parentesi “Totonero”, che chiamò in causa i dirigenti di alcune squadre, accusati di avere truccato i risultati delle partite, le scommesse tornarono a divenire popolari nel 1998, quando anche in Italia fu possibile scommettere legalmente sui mondiali di Francia. Da allora è stato un crescendo, soprattutto con l’arrivo del betting a distanza regolamentato da ADM. Nonostante gli scandali sul calcioscommesse continuino a puntellare il settore, la stretta sulla legalità si è via via fatta più urgente, con il Decreto Dignità e in attesa di un Riordino nazionale del comparto.

Il ruolo di ADM tra concessioni e gioco responsabile

I dati ufficiali raccolti per le indagini settoriali provengono da ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex AAMS), e dunque riguardano soltanto le piattaforme di scommesse sul calcio e su altri sport dotate di regolare licenza.

Per quanto ormai le squadre e i campionati non conoscano frontiere, anche tenendo conto della nazionalità dei giocatori che compongono i vari team, va detto che il comparto delle scommesse è invece regolamentato in Italia da specifiche norme. ADM è incaricata di controllare la regolarità dell’offerta e del mercato per conto dello Stato, che peraltro incassa entrate erariali di oltre 340 milioni di euro di gettito annui da questo genere di attività.

ADM nello specifico è incaricata, insieme agli Odv (Organismi di Controllo certificati), di verificare la sicurezza di accesso e la trasparenza di offerta e gioco delle piattaforme per le scommesse. A seguito di tali verifiche vengono emesse ed eventualmente rinnovate delle licenze che di fatto autorizzano i concessionari a offrire scommesse, fisiche e a distanza, sul calcio e su altri sport. In Italia, dunque, sono regolari soltanto gli operatori con licenza ADM che propongono scommesse sul calcio e su altre discipline (tennis e basket sono ad esempio quelle più partecipate, dopo il tradizionale “pallone”).

Tutti gli altri siti, anche se pienamente legali nei paesi di riferimento e protetti da apposite licenze locali, non sono invece autorizzati nel territorio italiano: per questo motivo gli utenti sono tenuti a controllare che la piattaforma scelta riporti il numero di licenza di 5 cifre, il logo di ADM e indicazioni utili sul gioco responsabile.

Oltre a questo aspetto, va aggiunto che i siti autorizzati - e dunque pienamente sicuri - si possono riconoscere anche dalla barra degli indirizzi: se cominciano con la dicitura “https” preceduta dal simbolo del lucchetto vuol dire che le comunicazioni tra utente e piattaforma sono protette da sistemi crittografici avanzati. La questione “cybersecurity” è importante, visto che sono in gioco registrazioni di utenti con tanto di invio di documento di identità ad attestazione della maggiore età, come anche depositi, prelievi, versamenti. Anche il nome del dominio è indicatore di legalità: in Italia dal web si può scommettere solo su piattaforme di concessionari il cui indirizzo termina con “.it”.

Un’industria che fa gol grazie alle nuove tecnologie e al mobile

La digitalizzazione che è alla base del successo dell’online sul retail vede però la compartecipazione di altri elementi, sia contingenti - come le chiusure causa Covid 19 - sia strutturali, come ad esempio la tipologia di offerta delle piattaforme a distanza, specializzate in promozioni, bonus, programmi fedeltà.

Non solo: i concessionari con licenza ADM - che, come si vedrà, sono gli unici autorizzati nel Belpaese - hanno anche iniziato a puntare su una proposta che include le tecnologie più innovative per le scommesse a distanza, come le giocate live e le dirette streaming di alcuni eventi, e come anche le app, sia native che web.

Le scommesse da mobile ormai rappresentano infatti un vero e proprio volano per il comparto del betting sportivo e calcistico in primis, in quanto danno modo di piazzare le schedine anche quando si è al bar o allo stadio a vedere la partita, in modo versatile e comodo. La modalità prematch, dunque, non è l’unica ad essere prescelta dagli appassionati di calcio, visto che anche le opzioni live ormai sono all’ordine del giorno, con un ventaglio di eventi e quote ampio, variegato, adatto sia al neofita che allo scommettitore più costante e assiduo.

Nell’affermazione del gioco da mobile fanno la loro parte sia i concessionari stessi che le software house e gli sviluppatori delle piattaforme, spesso rinomati e di fama mondiale. Dopotutto, il fenomeno stesso è di portata globale: sempre secondo il Report Calcio condotto dal Centro Studi FIGC, AREL e PwC, infatti, il calcio assorbe il 50 per cento di tutte le scommesse complessive a livello mondiale. Soltanto in Italia, peraltro, i campionati come quelli delle Leghe Europee sono tra gli eventi più seguiti dagli appassionati di betting, anche se una buona incidenza è quella relativa alla serie A maschile.