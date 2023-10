Zaniolo da Coppi e Conte, Tonali in lacrime: scommesse, strategie e retroscena

Lo shock iniziale sta mano a mano venendo meno. Ma la qual cosa non necessariamente è un bene, per Nicolò Zaniolo e per Sandro Tonali. Il passare delle ore trasforma giocoforza quella che era una reazione naturale, istintiva, emozionale dovuta a ciò che sta accadendo, in una più razionale - e traumatica, inesorabile - analisi in merito a ciò che succederà, d’ora in poi. Si intende: nei prossimi giorni, mesi e soprattutto anni.