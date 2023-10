Zaniolo e Tonali via dall’Italia, il caso scommesse arriva a Coverciano

COVERCIANO - Dopo l'indagine su Nicolò Fagioli e la bomba lanciata sui social da Fabrizio Corona , anche Tonali e Zaniolo entrano nel caso scommesse con la Procura di Torino che ha notificato atti di indagine nei confronti dei due calciatori. Nel primo pomeriggio sul profilo Instagram di Dillinger, la nuova redazione web recentemente fondata dall'ex re dei paparazzi, è apparso un post dove si facevano i nomi dei due nazionali italiani, prontamente rimosso subito dopo l'arrivo della polizia, come testimoniato in una storia del profilo di Corona. Sollevato il polverone, nel ritiro della Nazionale Zaniolo e Tonali, accompagnati dal capo delegazione Buffon, sono stati a colloquio con le forze dell’ordine all’interno di Coverciano per chiarimenti sulla vicenda e al termine la Federazione ha preso la decisione di far tornare i due calciatori nei rispettivi club di Premier League.

Il comunicato della Figc

Ai calciatori Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo è stato fatto notificare dalla procura di Torino un avviso di garanzia. L'atto è stato consegnato dai carabinieri a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale. Questa la nota delle Federazione: "La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club".