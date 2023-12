Juve, rinforzi scudetto: chi è il colpo di mercato più probabile per i bookie

Costosi, anzi strapagati, e messi da parte. Un destino insolito che accomuna Jadon Sancho e Kalvin Phillips , col primo addirittura in rotta col Manchester United e il secondo (pur utilizzato nell'ultima del girone di Champions e anche a segno su rigore) ai margini del progetto City come ammesso pubblicamente da Pep Guardiola . Col mercato alle porte i bookie si interrogano sulle reali possibilità di questi e altri calciatori di cambiare maglia nella sessione invernale . Tra le squadre che osservano con attenzione gli sviluppi c'è anche la Juventus .

Sancho e Kalvin Phillips per la Signora? Le quote dicono...

Allegri lotta spalla a spalla con l'Inter per lo Scudetto e con eventuali rinforzi dal mercato il duello sarebbe ancora più avvincente e combattuto. Secondo gli operatori di scommesse è Jadon Sancho il maggiore indiziato a cambiare squadra, tale eventualità si gioca a 1.75. In prima fila come detto c'è la Vecchia Signora, nella cui rosa certamente farebbe comodo anche uno come Kalvin Phillips. Occhio perchè i bookie quotano la sua partenza da Manchester "solo" a 1.85, segnale di come il club bianconero possa realmente piazzare l'affondo vincente sul giocatore. A seguire invece...