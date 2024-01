Pronostico Siviglia-Athletic Bilbao: cosa giocare? L'esito che intriga è...

Per una squadra in cerca di punti salvezza come il Siviglia non è il massimo dover affrontare l' Athletic Bilbao . Campionato di estrema sofferenza per gli andalusi, sulla falsariga della passata stagione. Sergio Ramos e compagni chiudono il girone d'andata contro i baschi, imbattuti da 8 giornate (5 vittorie e 3 pareggi).

Athletic, il dato che sorprende

Per il tecnico Quique Sánchez Flores si tratta del terzo impegno alla guida del Siviglia: vittoria per 3-0 a Granada e ko per 1-0 a Madrid contro l'Atletico. In casa l'ultimo successo risale al 26 settembre, 5-1 all'Almeria. L'Athletic ha sempre subìto almeno una rete nelle ultime 5 trasferte ma va segnalato come solo la Real Sociedad sia stata in grado di andare a segno nel primo tempo contro i biancorossi quando erano impegnati lontano dal San Mamès.

Chi crede in una partenza vivace da parte del Siviglia può provare l'esito Over 0,5 Casa 1° tempo a 2.25: una quota molto allettante. Puntando sul Goal il moltiplicatore previsto è di 1.75 su Cplay, 1.72 su GoldBet e 1.70 su Snai.