Colpani, Juve e Inter sorpassate: la possibile destinazione per i bookie

Chi fa il colpo Colpani ? Sul gioiello del Monza , protagonista con 6 gol e un assist in Serie A , ci sono le big del nostro campionato che potrebbero piazzare l'affondo già durante il mese di gennaio. I bookie cavalcano l'idea tanto che sono disponibili quote sulla prossima squadra di Colpani alla data del 31 gennaio. Secondo gli operatori una squadra è in pole position sulle altre, ecco di chi si tratta.

Prossima squadra di Colpani, cosa dicono le quote

Colpani non è riuscito a incidere con gol o assist nelle ultime sette giornate di campionato, quasi sempre sostituito da Palladino e un po' offuscato dalla crescita di Valentin Carboni, gioiellino di proprità Inter. La stessa Inter è, secondo gli allibratori, tra le squadre che studiano da vicino la "situazione Colpani", per capire se ci sono i margini per acquistare a gennaio il talento classe 1999 già entrato in orbita Nazionale.

Un'operazione difficile ma non impossibile visto che i bookmaker quotano a 4 il trasferimento di Colpani al Milan entro fine mese. Dunque, Milan favorito sulla Juventus e sull'Inter. L'approdo del fantasista alla corte di Max Allegri vale 6 volte la posta, l'Inter è un po' più defilata ed è offerta a 8.