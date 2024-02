Juve, la riscossa di Gatti con l'Udinese può valere quota 150!

Statistiche e pronostico

L’Udinese ha l’X-Factor (13 pareggi in Serie A), “talento” che però non fa scalare la classifica. Lontano da Udine i friulani hanno vinto solo contro il Milan (0-1, rigore di Pereya out lunedì sera per squalifica). Per il resto, 6 pareggi e 4 sconfitte con soli 8 gol segnati e 18 al passivo. Insomma, avversario alla portata e match da vincere per la Juve, ampiamente favorita per tutti gli operatori. Su Cplay e Snai l'1 si può giocare a 1.40 mentre William Hill paga 1.38 la vittoria juventina al 90'.

I numeri della Juventus allo Stadium dicono che i bianconeri sono sempre andati a segno da una a tre volte in campionato. In Coppa Italia, invece, 4 gol al Frosinone e 6 alla Salernitana. Alla Juve nell’occasione si può dare un range di gol compreso fra 2 e 4 (Multigol Casa 2-4). All’Udinese, invece, “da zero a due gol”. Una combo di questo tipo vale mediamente 1.95 volte la posta.

Sblocca Gatti e 3-0 Juve: che quota!

Le scommesse speciali dei bookie fanno salire l'interesse sul posticipo dello Stadium. Alcuni spunti imteressanti arrivano dal risultato del match dell'andata, terminato 3-0 per la Juve con gol d'apertura di Federico Chiesa. Juve-Udinese seguirà lo stesso copione? L'opzione "Chiesa primo marcatore+risultato esatto 3-0" vale quota 45.

Federico Gatti dopo Inter-Juve ha qualcosa da farsi perdonare... Il difensore col vizio del gol sbloccherà il match? Questa eventualità, in combo con il 3-0 Juve, fa salire la posta in gioco a 150!

Gol, assist e cartellino: Loca fa tris?

Per chi cerca quote alte, un mercato interessante a cui guardare è quello che comprende "Gol, assist e cartellino". A chi potrebbe riuscire una simile impresa in Juventus-Udinese? Manuel Locatelli è sempre un'idea che stuzzica. I piedi buoni per bucare la rete avversaria ci sono e anche per mandare in gol un compagno. Di gialli, in campionato, Loca ne ha rimediati già 5. Insomma, è una giocata che si può provare per provare a moltiplicare la posta per 150!

Espulsioni: occhio a Perez e Walace

Anche le espulsioni sono oggetto di scommesse. In Juve-Empoli è toccato ad Arek Milik lasciare anzitempo il campo. In Juve-Udinese l'ipotesi che a "vedere rosso" sia Nehuen Perez paga 30, offerta che sale a 33 per un'espulsione comminata al roccioso centrocampista (nonchè capitano) dei friulani Walace.