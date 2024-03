F1, la doppietta rilancia la Ferrari: è rincorsa a Verstappen nelle quote per il Mondiale

Una doppietta che riaccende le speranze. La Ferrari torna da Melbourne con punti pesanti e consapevolezza, aprendo uno spiraglio sul titolo mondiale. Lo zero di Verstappen ha ristretto il gap in classifica tra piloti e costruttori, senza però cambiare di molto le gerarchie dei bookie. Per gli esperti di Planetwin365 e Snai l'olandese resta favorito per il titolo a 1,10, quota che sale a 1,12 su William Hill, mentre il compagno di scuderia Sergio Perez è il primo rivale tra 10 e 16. Il predominio si estende anche al mondiale costruttori, con la Red Bull offerta vincente a 1,05.