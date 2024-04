Mercato Juve, per i bookie Giuntoli imprevedibile: spuntano due assi del Napoli

La Serie A deve ancora terminare ed emettere i suoi verdetti in tutte le zone della classifica . Ma ci sono cose che non possono aspettare, nel calcio come nella vita: tra queste c'è la pianificazione del futuro. Un passaggio obbligato è rappresentato dal calciomercato e non occorre attendere l'estate per iniziare a valutare la fattibilità di alcune trattative: il tema diventa subito attuale grazie ai bookmaker . Già disponibili, infatti, le quote sui trasferimenti estivi, con scadenza fissata al 1° settembre (chiusura della sessione di calciomercato). Un occhio di riguardo i bookie lo hanno nei confronti della Juventus . Con o senza Allegri ...

Mercato Juve, arrivano Koop e Calafiori? Bookie ottimisti

Partiamo dal nome che entra nel campo del "probabile" secondo le stime degli operatori. Un pezzo da novanta, Teun Koopmeiners, che ha dichiarato di voler salutare l'Atalanta e accasarsi altrove. La Juve c'è eccome ma non è la sola (leggi Premier League). Le chances di vedere l'olandese governare il centrocampo bianconero la prossima stagione ci sono, quote alla mano: il buon esito della trattativa tra Atalanta e Juventus vale 2.50 volte la posta.

Più di una possibilità di vestire il bianconero ce l'ha anche Riccardo Calafiori, pupillo di Thiago Motta. E se il tecnico dovesse essere scelto come il prossimo allenatore della Signora c'è da scommettere che la quota Calafiori-Juve scenderebbe rispetto alla valutazione attuale che è pari a 4.

Colpi ad alta quota: i due Victor e Kvara...

Con 10 gol e 7 assist è stato uno dei crack del Bayer Leverkusen, squadra che sta dominando la Bundesliga. Si parla dell'attaccante nigeriano Victor Boniface, pezzo pregiato della prossima finestra di mercato. La Juve qui gioca come outsider ma guai a snobbarla, si rischia di perdere una quota che oscilla tra 18 e 20 volte la posta.

Da un Victor all'altro, Osimhen. Nel suo futuro non c'è l'azzurro Napoli, difficile (ma non impossibile) ci sia il bianconero. Osimhen alla Juventus al 1° settembre permetterebbe di moltiplicare per 30 una qualsiasi puntata. La stessa quota prevista per Kvara alla Juve, anche se sembra difficile che il Napoli possa privarsi in un colpo solo dei due artefici dello Scudetto 2022/23.

Chi saluta la Juve? Ecco cosa ne pensano i bookie

Tra i giocatori che potrebbero salutare la Juventus il maggiore indiziato, nelle previsioni dei bookmaker, è Gleison Bremer. E i bookie ci dicono anche dove andrà: l'approdo al Manchester United, che in quel reparto solitamente proprio bene non pesca, paga 5 volte la posta.

Tiene banco in casa Juve anche il futuro di Adrien Rabiot. Uno scenario tutt'altro che ben delineato con la questione rinnovo ancora lì sulla scrivania. L'Inter ne approfitterà per portarsi a casa (dopo Zielinski e Taremi) un altro parametro zero di alto livello? I bookie bancano questa possibilità a quota 6.

Sirene estere per Chiesa, Cambiaso e Alex Sandro. Un mercato su cui si può puntare vede l'esterno d'attacco della Juve e della Nazionale italiana prossimo giocatore del Psg: vale 8.50.

Alex Sandro al Manchester United e Cambiaso al Real Madrid sono invece affari da 12 e 15 volte la posta.