Juve, panchina bollente: i bookie non credono a Allegri, un nome l'ha superato

Una sola vittoria in nove giornate di campionato rappresenta un bottino davvero magro. Se ti chiami Juventus, poi, vuol dire entrare in un baratro da cui sarebbe difficile uscire per chiunque. Max Allegri via subito dalla Juve? Un'ipotesi che al momento i bookie tendono a non escludere nonostante la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia, visto che in campionato c'è una partita delicata contro la Fiorentina e una Champions da centrare. E proprio la Champions, se i risultati in Serie A continuassero a mancare, potrebbero portare ad un clamoroso divorzio tra il tecnico e il club bianconero. Opportuno quindi dar conto delle quote dei bookmaker con riferimento alla scommessa "Esonero/dimissioni di Allegri al 25 maggio".