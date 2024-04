Allegri via dalla Juve subito: non è impossibile. Come cambia lo scenario

Inevitabile, dunque, che i dirigenti abbiano iniziato a prendere in considerazione la nefasta possibilità di dover rinunciare alla competizione europea più ricca, che da sola garantisce almeno 80 milioni di euro. L’idea, ovviamente, non piace affatto a chi deve fare soprattutto di conto. Anche perché la difficoltà di trovare un punto di equilibrio del bilancio aumenterebbe in modo esponenziale, costringendo ad almeno una cessione eccellente senza aver la possibilità di investire in maniera adeguata.

Ma non solo. Non andare in Champions, tra l’altro, complicherebbe ulteriormente il tentativo, sinora infruttuoso, di chiudere col nuovo sponsor destinato a prendere il posto della Jeep sul petto dei bianconeri. Insomma, non qualificarsi per la Champions, sarebbe qualcosa di molto simile a uno tsunami economico per la Juventus. Che farà di tutto per evitarlo: in campo ma anche dietro alla scrivania.

Crisi Juve, allenamento nel silenzio e poi in ritiro. Allegri non parla