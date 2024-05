Juve, per i bookie nessun dubbio. E per Conte il futuro è già scritto

Il lungo corteggiamento di De Laurentiis ad Antonio Conte sembrerebbe davvero potersi concretizzare con un matrimonio. Il tecnico salentino, ai box dall'esperienza londinese con il Tottenham del 2023, sarebbe pronto a rimettersi in gioco in Italia e i bookmaker lo eleggono senza mezzi termini prossimo allenatore del Napoli . La quota assegnata a questa eventualità è letteralmente crollata nelle ultime ore, precipitando fino all'1.85 attuale.

Scavalcato, nella graduatoria stilata dai bookie, Stefano Pioli che scivola in seconda posizione a quota 2.75. Il "podio" si completa con Vincenzo Italiano dato a 5, seguono Gasperini a 6 e... Allegri a 7.50. Insomma, Conte favorito ma la partita proprio chiusa non sembra...

Un argentino per il dopo Pioli: si tratta di...

Se si parla di prossimo allenatore del Milan va detto che lo scenario cambia da operatore a operatore. Una situazione figlia dell'effettiva incertezza che regna in casa Milan in merito alla scelta del nuovo tecnico. Secondo alcuni bookmaker è Marcelo Gallardo il prescelto, quota 1.50 per l'argentino in uscita dall'Al-Ittihad.

Bookie concordi, comunque, nel piazzare tra i papabili Sergio Conceiçao, il suo approdo al Milan oscilla tra 3 e 3.50 volte la posta. Anche Paulo Fonseca (2.75) è una soluzione più che possibile mentre esce dalla cerchia dei favoriti Lopetegui, quotato a 8.