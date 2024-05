Juve "a forza 4" contro il Monza? Fagioli primo marcatore, i bookie ci credono

Juve a caccia del poker? E Iling...

Partiamo da un dato: la Juve in questo campionato non ha mai segnato più di tre gol in una singola partita. I bianconeri raggiungeranno la soglia dei 4 gol segnati all'ultima curva? Da tenere d'occhio la speciale opzione "Iling Junior marcatore+Risultato multiplo 4-0/4-1/4-2/4-3" in lavagna a 14.

Quota 300 per...

La quota "dell'estate", forse dalla vita: 300! Chiaramente l'opzione non è di quelle più probabili, chiaramente i bookie non fanno regali. Si parla di questo: "Juventus vincente a zero ed entrambe le squadre battono più di 3 calci d'angolo in entrambi i tempi". Il primo scenario ci può anche stare, più difficile il secondo ma nessuno pronunci la parola "impossibile".