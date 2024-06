Pronostici Serie A, quote e statistiche di Atalanta-Fiorentina

Al “ Gewiss Stadium ” l’ Atalanta è pronta a far festa. La squadra di Gasperini ha vinto l’ Europa League e col morale alle stelle si appresta a sfidare la Fiorentina , reduce dalla cocente delusione legata al ko in finale di Conference League contro l’ Olympiakos .

Numeri da "big"

Con una vittoria la “Dea” scavalcherebbe la Juventus in classifica e chiuderebbe il campionato al terzo posto. L’Atalanta è reduce da 6 vittorie consecutive e in 9 delle ultime 10 giornate ha sempre segnato due o tre reti.

La Fiorentina vincendo a Cagliari ha blindato l’ottavo posto in classifica, piazzamento che resterà tale a prescindere dall’esito di questo incontro. Il ruolino di marcia esterno della “Viola” recita 6 successi, 4 pareggi e 8 sconfitte, 18 gare condite da 21 reti all’attivo e 22 al passivo.

Scamacca e compagni invece in casa hanno fatto registrare numeri impressionanti, 13 vittorie, 2 pareggi e soltanto 3 ko. I numeri lasciano pensare che la “Dea” alla fine riesca a conquistare i tre punti. Il segno 1 su Cplay, Goldbet e Better paga 1.47 mentre l’Over 2,5 vale 1.50.