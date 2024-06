Sinner numero uno, quanto paga la vittoria al Roland Garros? Che sfida con Alcaraz

Non poteva esserci risveglio più dolce per Jannik Sinner , il nuovo numero uno al mondo dopo il ritiro di Djokovic al Roland Garros . Dopo 428 settimane di regno il re serbo ha ceduto lo scettro all'altoatesino, primo italiano nella storia a guardare tutti dall'alto dell'Olimpo del tennis. Ora l'obiettivo di Jannik è andare all'assalto del secondo Slam stagionale, nel tentativo mettere in bacheca il trofeo del Roland Garros dopo il trionfo agli Australian Open . Per farlo dovrà superare in semifinale lo spagnolo Alcaraz che ha battuto in tre set il greco Tsitsipas mettendo in mostra un tennis extra lusso. Chi vincerà secondo i bookmaker ?

Quote Vincente Roland Garros e non solo...

Per le quote è di fatto una corsa a due per la vittoria del Roland Garros: Alcaraz e Sinner, che si affronteranno venerdì in una semifinale di altissimo livello. I bookie piazzano in pole position lo spagnolo, bancato vincitore del torneo a 2 contro il 2.85 fissato per il trionfo di Sinner. Zverev e Ruud si giocano a 6.50, più staccato De Minaur a 25.

Per quanto riguarda il prossimo faccia a faccia in semifinale tra Alcaraz e Sinner è favorito lo spagnolo a 1.56 mentre il successo di Sinner vale 2.35 volte la posta. Da segnalare che nei 5 turni precedenti entrambi i tennisti hanno lasciato per strada un solo set e che Alcaraz e avanti 5 a 4 nel computo dei precedenti con Sinner. Quota 1.45 per l'ipotesi che entrambi i tennisti vincano almeno un set mentre in previsione di un match abbastanza lungo si può valutare l'opzione Over 36,5 giochi a quota 1.72.