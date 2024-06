Portogallo-Croazia, quote e pronostico del match

Amichevole di lusso in programma al "Nacional do Jamor" di Lisbona. Il Portogallo, allenato dal tecnico spagnolo Roberto Martinez, ha conquistato il pass per Euro 2024 con i 10 successi ottenuti nelle 10 partite disputate nel gruppo J di qualificazione. La Nazionale lusitana in questi 10 incontri è riuscita a realizzare la bellezza di 36 gol (10 di questi portano la firma di Cristiano Ronaldo) mentre il computo delle reti al passivo non è andato oltre quota 2. Nel percorso che ha portato il Portogallo ad Euro 2024 poi non vanno dimenticate le prestazioni fornite da Bruno Fernandes, il giocatore di proprietà del Manchester United è risultato decisivo con 6 gol e ben 8 assist vincenti.

La Croazia invece ha strappato il pass per i prossimi campionati europei grazie ai 16 punti ottenuti nel gruppo D. I "Vatreni" non potendo contare su un vero e proprio punto di riferimento in attacco (Kramaric miglior marcatore con 4 dei 13 centri totali realizzati della Nazionale di Zlatko Dalic) hanno fatto della fase difensiva il loro punto di forza, sono stati infatti soltanto 4 le reti subite dalla Croazia nella 8 sfide disputate nel girone di qualificazione.

Lusitani favoriti al novantesimo

Lusitani favoriti al novantesimo

Le quote di questo incontro pendono decisamente dalla parte del Portogallo. Anche i precedenti tra le due Nazionali parlano in maniera molto chiara: i lusitani con 5 vittorie e 2 pareggi non hanno mai perso contro l'undici croato. Il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Goldbet e Better a 1.63 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.05.

Per i bookmaker possibile l'Under 2,5 al triplice fischio dell'arbitro, la possibilità che il match finisca con un massimo di due gol al novantesimo è proposta a 1.77. Da prendere in considerazione quindi la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5, un esito di scommessa che regala un moltiplicatore pari a 1.56.

Puntate aperte anche sul nome della Nazionale che riuscirà a segnare in questa partita, l'opzione "Entrambe" è in lavagna a 1.86, "Soltanto il Team 1" paga 2.57 mentre "Soltanto il Team 2" vale 8.25. Difficile lo "0-0" a 10.50.