Amichevoli Nazionali, Italia-Bosnia: quote e pronostico del match

L' Italia continua il rodaggio in vista degli Europei . La Nazionale di Luciano Spalletti dopo aver pareggiato per 0-0 a Bologna contro la Turchia sfida ad Empoli la Bosnia .

Dzeko e compagni sono reduci da cinque sconfitte consecutive, l’ultima delle quali per 3-0 contro l’Inghilterra. Una Bosnia davvero deludente nelle qualificazioni a Euro 2024, nel suo girone ha infatti chiuso al penultimo posto con 9 punti in 10 partite, 9 gol fatti e 20 subìti. Da segnalare inoltre che la Nazionale allenata da Milosevic ha sempre subito almeno due gol nelle precedenti 5 gare disputate.

Una "combo" al "Castellani"

L'Italia sotto la gestione Spalletti non perde da 8 incontri consecutivi (5 vittorie e 3 pareggi). Il successo degli Azzurri è in lavagna solamente a 1.25 mentre l'Over 1,5 Casa è proposto su Cplay a 1.43, su Snai ed Eurobet invece vale 1.40.

Da valutare allora una giocata un po’ più elaborata come la combo “Multigol Casa 2-4+Multigol Ospite 0-1” in lavagna a 1.75.