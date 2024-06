Pronostico Francia-Canada, quote ok per i transalpini

Il Canada il 6 giugno scorso nell'amichevole disputata contro l'Olanda è riuscita a mantenere lo "0-0" fino al 50º minuto, poi con il gol segnato da Depay gli "Orange" hanno dilagato e chiuso il match sul 4-0.

Molte reti in vista a Bordeaux

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della Francia. La vittoria dei padroni di casa è in lavagna mediamente a 1.20 mentre la doppia chance X2 paga circa 3.80. Il divario tecnico tra le due Nazionali non è da mettere in discussione, piace l'Over 2,5 al termine del secondo tempo di gioco, La "combo" che lega il segno 1 all'Over 2,5 è offerta su Cplay a 1.52, su Eurobet a 1.48 e su Snai a 1.55.