Serie C, finale playoff: il pronostico di Carrarese-Vicenza

Allo stadio dei Marmi di Carrara va in scena una partita importantissima. La Carrarese sfida il Vicenza nella finale playoff promozione . Il match d'andata andato in scena al " Romeo Menti " ha visto le due squadre terminare l'incontro in perfertta parità (0-0). In quest'occasione in caso di ulteriore parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

In questa stagione la Carrarese in casa ha fatto registrare dei numeri davvero impressionanti. Il club giallazzurro nelle 13 gare interne disputate nel 2024 ha centrato per ben 10 volte il successo (1 pareggio e 2 sconfitte nelle restanti 3 partite).

Numeri da grande squadra anche per il Vicenza in versione trasferta. I biancorossi lontano dal "Romeo Menti" sono imbattuti da 11 partite consecutive (8 successi e 3 pareggi).

Quote equilibrate

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte della Carrarese, per i bookmaker quindi il fattore campo quindi sembra destinato a ricoprire un ruolo chiave nel corso dei 90 minuti di gioco. Il segno 1 è in lavagna a circa 2.50 mentre il "2" paga mediamente 2.95. Al triplice fischio dell'arbitro non si può escludere l'Under 2,5, un esito di scommessa proposto su Snai a 1.45 mentre su Goldbet e Better vale 1.43.