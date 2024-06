Ucraina-Romania, chi vince secondo i bookmaker

Parola d’ordine, solidità. La Romania che sbarca a Euro 2024 porta in dote il primo posto centrato nel girone di qualificazione davanti alla Svizzera : un percorso chiuso con 6 vittorie e 4 pareggi, 16 gol fatti e 5 subìti. Nelle recenti amichevoli (0-0 contro Bulgaria e Liechtenstein) la selezione di Iordanescu non si è certo dannata l’anima ma dalle parti di Bucarest e dintorni nessuno ha fatto drammi. Testa all’Ucraina perché la qualificazione agli ottavi passa molto da questa sfida.

Ucraina favorita

L’Ucraina si è guadagnata la fase finale vincendo semifinale e finale playoff per 2-1 contro Bosnia e Islanda. Poi, lo 0-0 in amichevole con la Germania e il ko per 3-1 contro la Polonia. Difetto da correggere: gli ucraini spesso e volentieri tendono a incassare il gol d’apertura dell’incontro.

All’Allianz Arena il pronostico sorride alla nazionale di Rebrov: il segno 2 si gioca a 1.95 su Cplay, a 1.90 su Eurobet e a 1.87 su Better. Se si vuole provare una giocata alternativa occhio alla “Somma gol casa: 1” in lavagna mediamente a 2.45.

Antepost "Fase eliminazione"

Il miglior risultato ottenuto dalla Romania alla fase finale di un Campionato Europeo risale al 2000 quando fu eliminata dagli Azzurri (2-0, gol di Totti e Inzaghi). Per le quote la corsa dei rumeni in questo Europeo finirà ai gironi oppure agli ottavi: entrambe le ipotesi viaggiano in lavagna a 2.10. Un’altra eliminazione ai quarti di finale, invece, renderebbe ben 7.50 volte la posta.