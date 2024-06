Pronostici Euro 2024. l'analisi di Scozia-Svizzera

Peggio di così non poteva cominciare. I risultati della prima giornata della fase a gironi hanno messo in evidenza la fragilità difensiva della Scozia , 5-1 subito contro la Germania padrona di casa con ben 3 reti incassate già nel primo tempo di gioco.

L'undici di Steve Clarke ora si appresta a sfidare una Svizzera reduce dal 3-1 ottenuto contro l'Ungheria. Gli elvetici a Colonia hanno mantenuto il possesso palla per il 53% dell'incontro e nel corso dei 90 minuti di gioco sono riusciti a tirare per ben 7 volte verso lo specchio della porta difeso dal portiere ungherese.

Quote ok per gli elvetici

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte di Embolo e compagni, il "2" al termine del secondo tempo è proposto su Cplay a 1.88 mentre su Goldbet e Better vale 1.90. Per i bookmaker non sono da escludere almeno due reti da parte della Svizzera, l'Over 1,5 Ospite moltilpica una qualsiasi puntata per 1.98.