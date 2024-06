Olanda-Francia, leadership in palio. Dumfries-Theo, scintille sulla fascia

Primo posto in palio

Certo i dubbi sulla presenza in campo di quel Kylian Mbappé che, tra l’altro, è anche il miglior marcatore all-time della sfida con sei reti messe a segno, potrebbe influire non poco sull’appeal della gara.

Ma il tasso tecnico delle due formazioni è talmente alto che spettacolo, e gol, non mancheranno.

A prescindere dalla presenza in campo o meno della sua stella, la Francia, per gli esperti SisalTipster parte favorita al 42% mentre la vittoria dell’Olanda e il pareggio sono appaiati al 29%. Molto probabilmente chi dovesse spuntarla passerà agli ottavi da prima del girone con i transalpini che chiudono davanti a tutti al 62% rispetto al 33% degli Orange.

Occhio al ribaltone

Gol, emozioni, ribaltamenti di fronte, tra le formazioni di Koeman e Deschamps può accadere davvero di tutto. Si parte da una sfida con entrambe a segno e almeno 3 reti totali, al 33%, per arrivare a un Ribaltone, offerto al 14%, fino a un rigore con espulsione, ipotesi che si gioca al 12%.

In ambito di reti, Les Blues che segnano l’ultima rete del match sono offerti al 51% mentre si scende al 40% per una marcatura finale dei Tulipani. Attenzione ai cambi, voluti o effettuati per necessità: una sostituzione nel primo tempo è data al 26%. Insomma una gara dove nessuno tirerà indietro la gamba con l’Olanda che, al 48%, potrebbe commettere qualche fallo in più rispetto alla Francia, al 42%.

Quanti duelli!

In caso di assenza di Mbappé, il peso dell’attacco transalpino dovrebbe essere sulle spalle di Olivier Giroud: l’ex attaccante del Milan, al primo gol europeo, è in quota al 33%. Alle sue spalle agirà Antoine Griezmann pronto a prendersi la scena: un gol o un assist del Petit Diable è offerto al 35%.

L’Olanda si affida a Cody Gakpo, già a segno all’esordio e pronto al bis al 23%, e Memphis Depay, ultimo marcatore al 10%, come nel successo orange di sei anni fa. Non solo reti però in un match che ha un peso specifico elevatissimo. Perché Denzel Dumfries e Theo Hernandez incrociano le loro strade, anzi le loro fasce, per la nona volta. Un duello mai banale, in una sorta di derby della Madonnina trasportato alla Red Bull Arena. Per i due velocisti vedersi sventolare un cartellino è un’ipotesi al 23%.