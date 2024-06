Euro 2024, pronostico Ucraina-Belgio: l'analisi del match

Il Belgio di Domenica Tedesco è ad un passo dal raggiungere gli ottavi di finale di Euro 2024 . Ai " Diavoli Rossi ", reduci dal "2-0" inflitto alla Romania , basterà non perdere contro l' Ucraina per centrare la qualificazione al turno successivo.

Dati alla mano si può notare che il Belgio nelle prime due giornate del torneo abbia sempre effettuato più tiri in porta dei suoi avversari. Nella gara d'esordio contro la Slovacchia (persa per 1-0) Romelu Lukaku e compagni si sono imposti in materia di "tiri in porta" per 5 a 4 mentre contro la Romania il dominio è stato devastante "9 a 4" per i "Diavoli Rossi".

L'Ucraina invece dopo aver perso contro la Romania per 3-0 (da segnalare però il 66% di possesso palla da parte di Mudryk e compagni) è riuscita a battere per 2-1 la Slovacchia, in questo match la Nazionale gialloblù è uscita fuori nella ripresa ribaltando lo svantaggio che si era venuto a creare a causa del gol segnato da Ivan Schranz.

"Diavoli Rossi" favoriti

Per le quote il Belgio parte nettamente con i favori del pronostico, il segno 2 è proposto su Cplay a 1.65 mentre su Goldbet e Better è in lavagna a 1.63. L'Over 2,5 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.67 mentre il Multigol Ospite 2-3 è offerto mediamente a 1.95.