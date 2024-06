Pronostico Inghilterra-Slovacchia, in palio i quarti di Euro 2024

Come arrivano le due nazionali al match

Due gol fatti e uno subìto (dalla Danimarca), una vittoria (1-0 all’esordio sulla Serbia) più due pareggi sono bastati a Southgate (criticatissimo) per approdare alla fase ad eliminazione diretta da primo della classe. Eppure, qualche campanello d’allarme c’era già stato nelle amichevoli, l’ultima delle quali persa contro l’Islanda. Si è trattato del quarto Under 2,5 consecutivo per i Tre Leoni e del quarto No Goal nelle ultime cinque partite.

Ad affrontare Bellingham e compagni sarà la Slovacchia, terza classificata di un folle gruppo E in cui tutte e quattro le nazionali hanno chiuso a quota 4 punti.

Lobotka e compagni hanno avuto il merito di sbloccare le tre partite disputate in Germania, oltretutto sempre nel primo tempo. L’ultima volta in cui sono andati sotto in un match risale all’amichevole di fine marzo pareggiata 1-1 contro la Norvegia. Nazionale solida e organizzata quella di Calzona, che poggia su un centrocampo “made in Serie A” formato da Kucka, Lobotka e Duda senza dimenticare la colonna Skriniar in difesa, accanto a lui l’ex laziale Vavro.

Insomma, servirà un’Inghilterra con ben altro ritmo e intensità per mettere in difficoltà una squadra che proverà a sfruttare le ripartenze, alzando il muro davanti a Dubravka.

Quote e pronostico

Per le quote l’esito della sfida non è in discussione, la vittoria inglese al 90’ si gioca a 1.40 su Snai, a 1.42 su Sisal e a 1.43 su Cplay.

I bookmaker si aspettano un altro match con poche reti, l’Under 2,5 vale infatti 1.70 a fronte del 2.05 previsto per l’Over 2,5. Di questa Inghilterra è difficile fidarsi del tutto, meglio optare per una combo: la 1X+Multigol 2-4 regala un moltiplicatore pari a 1.65 su Cplay, a 1.60 su Eurobet e 1.52 su Sisal.