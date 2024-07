Pronostico Brasile-Colombia, Cafeteros inarrestabili ma le quote...

Con gli Europei ai box per i prossimi due giorni l'attenzione è rivolta alla Copa America . Stanotte sicompletala fase a gironi con le ultime due gare del gruppo D , una di queste è la partitissima Brasile-Colombia . In classifica sono davanti i Cafeteros con 6 punti, il Brasile insegue a 4 ma più che accontentarsi del punticino (che blinderebbe il 2° posto) deve vincere per evitare un pericoloso incrocio con l' Uruguay nei quarti di finale.

Brasile favorito, aria di Under 2,5

Numeri spaziali per la Colombia, reduce da 10 vittorie di fila e imbattuta da ben 25 gare consecutive! In più, l'ultimo precedente tra le due nazionali (17 novembre) se lo è aggiudicato la Colombia per 2-1. La Seleçao nel 2024 non ha mai perso (tre vittorie e altrettanti pareggi) ma ha subìto qualche gol di troppo.

I bookmaker però non danno troppo peso a questi numeri e appoggiano il Brasile: su Snai la vittoria dei Verdeoro è a 1.87, Sisal si ferma a 1.80 mentre Cplay paga 1.90 il segno 1 al 90'.

C'è la fase ad eliminazione diretta da giocare, meglio forse risparmiare energie preziose. L'Under 2,5 è quotato a 1.65 da Planetwin e Betsson, 1.64 da Cplay.