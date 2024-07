Miglior giovane degli Europei, le quote parlano spagnolo

Sabato diventerà un diciassettenne ed è il favorito numero uno per festeggiare il compleanno con il riconoscimento di “ Miglior giovane ” di Euro 2024 . Di chi si tratta? Di uno spagnolo...

Miglior giovane degli Europei, ecco il favorito dei bookie

Lamine Yamal ha staccato la folta concorrenza tanto che in questa tipologia è proposto a 1.58 da Planetwin, 1.55 da Cplay ed Eurobet. Chi può insidiarlo? I bookie dicono Bellingham, proposto a 6 su Cplay, a 6.50 su Eurobet e a 5 su Planetwin. Poi è di nuovo Spagna, con l’altra freccia di de la Fuente, Nico Williams, con quote che oscillano tra 6 e 7. Chance anche per l’olandese Xavi Simons, proposto a 8.

Vincente più capocannoniere, le quote

Nel mercato che mixa Vincente e Capocannoniere degli Europei i pronostici vanno verso una direzione... variegata. Ovvero, “Spagna+Gakpo”. Questa eventualità renderebbe circa otto volte la posta.

La punta Oranje è presente anche nelle opzioni che lo accostano a Francia e Olanda, entrambe date a 10. Occhio tuttavia a snobbare l’Inghilterra e il suo ariete, Harry Kane. Il tandem tutto inglese (Inghilterra vincente Europei+Kane capocannoniere) è proposto a 11.