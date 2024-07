Pronostici Copa America, quote e statistiche di Argentina-Canada

La prima semifinale della Copa America 2024 va in scena al " Meadowlands Stadium" di East Rutherford. In campo l' Argentina di Lionel Scaloni , reduce dal successo ai calci di rigore contro l' Ecuador , e il Canada . Ai quarti di finale anche la Nazionale allenata da Jesse Marsch ha centrato la qualificazione ai calci di rigore contro il Venezuela .

In questa competizione l'Albiceleste, guidata da un Lautaro Martinez in gran forma (4 gol per "El Toro"), sta mettendo in risalto le sue doti difensive, una sola rete subita in 4 incontri.

Le due Nazionali si sono affrontate anche nel corso della fase a gironi, partita terminata "2-0" in favore dell'Argentina. Il Canada nelle successive 3 gare disputate ha fatto registrare una vittoria (1-0 Perù) e due pareggi (0-0 Cile e 1-1 Venezuela).

Albiceleste favorita

Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte della Nazionale di Lionel Scaloni, il segno 1 è proposto su Cplay a 1.36 mentre su Goldbet e Better vale 1.35.

Il match mette a confronto una nazionale (l'Argentina) che ha incassato un solo gol in 4 partite e una che invece ne è riuscita a segnarne soltanto due. Occhio al No Goal proposto mediamente a 1.50.