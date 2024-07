Pronostici Copa America, l'analisi di Uruguay-Colombia

Passa la " Celeste " di Marcelo Bielsa , Brasile battuto ai calci di rigore dopo aver concluso i tempi regolamentari sul punteggio di 0-0. Uruguay bravo a non subire gol dopo esser rimasto in 10 dal minuto 74 per l'espulsione di Nandez .

La seconda semifinale della Copa America andrà in scena al "Bank of America Stadium" di Charlotte e vedrà Uruguay e Colombia giocarsi il pass valido per la finale del torneo.

Le quote della semifinale

Osservando i recenti risultati fatti registrare nelle precedenti 4 gare disputate in questa competizione si potrebbe sottovalutare il potenziale offensivo di una "Celeste" che dopo aver segnato ben 8 reti contro Panama (3-1) e Bolivia (5-0) è riuscita a mettere a segno soltanto un gol nelle successive due sfida contro Usa (1-0) e Brasile (0-0). In queste due partite però l'Uruguay è andato al tiro per ben 19 volte centrando lo specchio della porta avversaria in 9 occasioni.

Colombia senza freni, il "5-0" inflitto ai quarti al Panama ha soltanto confermato i numeri fatti registrare nella gruppo D concluso con ben 6 reti realizzate e soltanrto 2 subite.

Quote quasi in perfetto equilibrio, il segno 1 è offerto mediamente a 2.87 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per 2.77. Il pareggio al novantesimo invece è un'opzione proposta a 2.90. La posta in palio è altissima, il Goal su Cplay paga 2.07 mentre su Goldbet e Better vale 2.10.