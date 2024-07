Champions League, il pronostico di Shamrock Rovers-Vikingur Reykjavik

Tutta da seguire la sfida tra lo Shamrock Rovers e il Vikingur Reykjavik . Il confronto tra le due squadre riparte dallo 0-0 dell’andata, match disputato in Islanda e terminato senza neanche un tiro in porta. I numeri della partita parlano in maniera molto chiara, sono stati 15 i tiri complessivi effettuati dalle due squadre in campo (12 da parte del Vikingur Reykjavik e 3 da parte dello Shamrock Rovers ) ma nessuno ha fatto sporcare i guanti al portiere avversario.

Occhio al fattore campo

Per le quote la sfida tra le due squadre si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.80 mentre il "2" è proposto a circa 2.40. Lo Shamrock Rovers proverà a sfruttare il fattore campo per andare a segno, il Multigol Casa 1-2 è proposto su Cplay a 1.53 mentre su Goldbet e Better vale 1.55.