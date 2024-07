Scommesse Allsvenskan, Kalmar-Djurgarden: ecco cosa giocare

Tra le sfide della 15ª giornata di Allsvenskan spicca quella della seconda della classe, il Djurgarden , impegnato in casa del Kalmar . I padroni di casa lottano per non retrocedere e hanno perso 9 delle 14 partite fin qui disputate. Divario netto in classifica ma va messo in risalto un dato in comune...

Comparazione quote: segno 2

Djurgarden e Kalmar hanno pareggiato un solo match dei 14 giocati in campionato. Da sottolineare anche come il Kalmar in casa non sia mai andato in vantaggio al riposo mentre il Djurgarden, in trasferta, non ha subìto neanche un gol nei primi 45 minuti di gioco.

Secondo i bookmaker il Djurgarden metterà la quinta... vittoria esterna di fila: il 2 è quotato a 1.65 da Cplay, Snai e Sisal mentre l'1 va dal 4.50 di William Hill al 4.75 di Planetwin, passando per il 4.60 di Cplay. La squadra ospite che segna nel 1° tempo? Possibile, la quota non è male: 1.68.