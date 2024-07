Pronostico Lugano-Fenerbahce, le quote dell'euro-debutto di Mourinho

La stagione europea del Fenerbahce di Dzeko e Mourinho inizia alla Stockhorn Arena di Thun, in Svizzera. I turchi, secondi classificati nell'ultimo campionato, giocano l'andata del 2° turno preliminare di Champions (senza tifosi al seguito) in casa del Lugano , 2° al termine della scorsa Super League svizzera.

Zanotti contro Dzeko: ecco il pronostico

Il Fener inizierà il suo campionato l'11 agosto mentre il Lugano ha scaldato i motori venerdì, contro il Grasshoppers, battuto 2-1. In precedenza gli svizzeri avevano perso 3-2 in amichevole contro l'Inter e battuto 3-1 il Parma.

C'è grande fermento nel Cantone ticinese per la sfida all'Imperatore Mourinho e a uomini di esperienza e classe come Tadic, Fred (ex Manchester United) e Dzeko. L'ex romanista ha messo a segno una doppietta nel 5-1 con cui il Fener ha battuto in amichevole l'Hull City, in precedenza un netto 4-0 allo Strasburgo sempre con sigillo del bosniaco.

Ora però c'è posta in palio e il Fenerbahce dovrà farsi trovare pronto contro il Lugano del promettente terzino Mattia Zanotti, scuola Inter, che ha alle spalle una stagione trascorsa al San Gallo.

Mou vorrà iniziare la stagione con un risultato positivo, che alla fine dovrebbe arrivare. Meglio tuttavia cautelarsi con una combo: X2+Multigol 1-4. L'offerta di Eurobet è 1.47, su Cplay invece è 1.45 e 1.40 su Sisal.