Champions League, pronostico e quote di Malmoe-Klaksvik

Tra le tante squadre che sono chiamate in campo per giocare il secondo turno preliminare di Champions League ci sono anche i campioni in carica di Svezia . Il Malmoe si appresta a ricevere un Klaksvik che nel turno precedente ha eliminato senza grossi problemi il Differdange (la compagine biancoblú si è imposta per 2-0 in casa e poi ha pareggiato per 0-0 in trasferta).

Gli svedesi allenati da Henrik Rydstrom in questa prima parte di stagione non hanno ancora mai perso davanti al proprio pubblico, il ruolino di marcia interno del Malmoe recita 7 vittorie nelle prime 7 gare di campionato disputate in casa.

Svedesi favoriti per le quote

Le quote pendono tutte dalla parte del club biancoceleste. Il successo del Malmoe è in lavagna solamente a 1.55 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.25. Entrambe le squadre tendono a collezionare spesso l'Over 2,5 (esito centrato dal Malmoe in 4 delle ultime 5 partite interne e dal Klaksvik in 3 delle precedenti 5 trasferte), la possibilità questo questo match regali almeno 3 reti al novantesimo è proposta su Cplay a 1.47, su Snai a 1.45 e su Bet365 a 1.50. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega l'Over 2,5 Casa all'Under 1,5 Ospite.