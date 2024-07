Preliminari di Europa League, Ajax-Vojvodina: ecco il pronostico

Quote ok per i "Lancieri"

Il Vojvodina soltanto pochi giorni fa ha fatto il suo esordio in campionato battendo per 3-1 in trasferta il Tekstilac Odzaci, un risultato che però non lascia pendere l'ago della bilancia dalla parte dell'undici serbo.

Le quote di questo incontro infatti pendono tutte dalla parte dei "Lancieri", la vittoria dell'Ajax è in lavagna solamente a 1.17 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 3.80. Da non escludere l'Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro, i biancorossi hanno fatto registrare tale esito in 4 delle precedenti 5 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico. La possibilità che questa sfida termini con almeno 3 reti al novantesimo è proposta su Cplay a 1.38 mentre su Goldbet e Better vale 1.40. La "combo" che lega il successo dell'Ajax all'Over 2,5 è offerta mediamente a 1.47.