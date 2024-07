Preliminari di Conference League, quote e statistiche di Cluj-Neman

Il Cluj dopo aver conquistato 4 punti nelle prime due giornate della Liga 1 (alla vittoria per 3-2 contro la Dinamo Bucaresti ha fatto seguito il pareggio per 2-2 sul campo del Rapid Bucarest ) si appresta a fare il suo esordio nel secondo turno preliminare di Conference League . La compagine allenata da Dan Petrescu all'andata sfida in casa il Neman .

Cluj favorito per le quote

Neman attualmente posizionato al terzo posto della classifica della Vysshaya Liga, 33 i punti conquistati dalla squadra bielorussa grazie alle 11 vittorie ottenuti nelle prime 15 giornate di campionato (0 pareggi).

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa. Sulla carta sembra scontato il segno 1 proposto mediamente a 1.27 mentre il "2" al novantesimo moltiplica una qualsiasi puntata per 10 volte. Il Cluj ha le carte in regola per segnare almeno due reti, l'Over 1,5 Casa è offerto a 1.40 mentre il Multigol Casa 2-4 su paga 1.50 su Cplay, Better e Goldbet.