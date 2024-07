Coppa del Brasile, pronostico e quote di Flamengo-Palmeiras

Il programma degli ottavi di finale di coppa del Brasile prevede il confronto tra il Flamengo e il Palmeiras . La squadra di Rio de Janeiro nel turno precedente ha eliminato l' Amazonas con un doppio 1-0 mentre l'undici di San Paolo è riuscito ad avere la meglio sul Botafogo . I biancoverdi dopo aver vinto in casa per 2-1 hanno amministrato il vantaggio nel match di ritorno, 0-0 il punteggio allo stadio " Santa Cruz ".

Una "combo" molto interessante

Statistiche alla mano si nota subito come la compagine allenata da Tite difficilmente tenda a perdere al "Maracana". I rossoneri nelle precedenti 8 gare disputate davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Da segnalare che il Flamengo in queste 8 partite ha sempre fatto registrare il Multigol 2-3 al termine del secondo tempo di gioco.

Palmeiras dal rendimento esterno piuttosto altalenante. I biancoverdi non hanno mai vinto nelle precedenti 4 trasferte ufficiali (1 pareggio e 3 sconfitte), un "poker" di gare che ha messo la parola fine su una serie di 9 risultati utili consecutivi ottenuti lontano dai lidi amici.

Il Flamengo parte con i favori del pronostico ma per non correre troppi rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5.