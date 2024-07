Preliminari di Europa League, pronostico e quote di Vojvodina-Ajax

Il Vojvodina proverà a mettere in difficoltà l'estremo difensore dei "Lancieri", portiere già chiamato per ben 3 volte in causa nella sfida andata in scena alla "Johan Cruijff Arena". Da segnalare che il Vojvodina nella precedente stagione ha perso soltanto 3 delle 19 gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico mentre nelle restanti 16 partite ha fatto registrare la bellezza di 11 successi e 5 pareggi.

Il ruolino di marcia esterno dell'Ajax parla in maniera molto chiara, Brian Brobbey e compagni hanno centrato l'Over 3,5 in 8 delle ultime 10 trasferte ufficiali.

"Lancieri" avanti per le quote

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dell'Ajax. Il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è offerto su Cplay, Goldbet e Better a 1.60. Il Vojvodina riuscirà a segnare almeno il gol della bandiera? La "Somma Gol Casa 1" moltiplica una qualsiasi puntata per 2.45. L'opzione "Team 2 vince con 1 o 2 reti di scarto" raddoppia la posta in gioco.